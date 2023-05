Fórmula 1 confirma introdução de nova especificação de pneus no GP da Grã-Bretanha

A Pirelli vai introduzir uma nova especificação nos pneus slicks no Grande Prémio da Grã-Bretanha, confirmou esta sexta-feira a Fórmula 1 através de uma nota publicada no site oficial do organismo.

Esta mudança na composição estava prevista apenas para 2024, mas o facto de os carros da presente temporada se terem revelado mais rápidos e com mais 'downforce' do que o estimado levou a Pirelli a introduzir esta nova especificação mais cedo do que o esperado.

Tal como referimos anteriormente, os novos materiais serão introduzidos no GP da Grã-Bretanha (que decorre entre 7 e 9 de julho), mas as equipas irão testá-los já em Barcelona, no fim de semana entre 2 e 4 de junho. Os pilotos terão ao dispor dois conjuntos extra, que serão fornecidos durante a primeira e segunda sessões de treinos livres na Catalunha.



"Temos visto que os carros de 2023 têm muito mais desempenho em comparação com o que se registou nas corridas de abertura no último ano, e isto deve-se ao extraordinário ritmo de desenvolvimento demonstrado por todas as equipas. Em Miami, por exemplo, a pole position foi cerca de dois segundos mais rápida do que o ano passado, mas esse tipo de progresso também se tem revelado durante as corridas", começou por dizer Mario Isola, diretor da Pirelli, em declarações ao site oficial da F1.



E continuou: "O trabalho de simulação da Pirelli sempre teve como objetivo não apenas fornecer um produto que atinja as metas de desempenho especificadas pelas partes interessadas, mas também antecipar quaisquer potenciais problemas e reagir rapidamente a todos eles. A nova especificação contém materiais que já desenvolvemos para 2024, o que tornará os pneus mais resistentes sem afetar nenhum dos outros parâmetros técnicos ou o seu comportamento em pista. De modo a permitir que todas as equipas possam testar esta nova composição em pista, a Pirelli irá fornecer dois conjuntos extra de pneus que poderão ser utilizados durante a FP1 e FP2 do Grande Prémio de Espanha."