Fórmula 1 exige milhões de dólares a casinos de Las Vegas, caso contrário... tapa-lhes a vista

A edição inaugural do Grande Prémio de Las Vegas (marcada para 19 de novembro) ainda está a mais de três meses de distância e a prova... já está a dar problemas. Para lá de todas as questões logísticas que realizar uma prova em pleno centro de uma cidade como esta implica, agora surge a informação de que a Liberty, a promotora do campeonato, estará a contactar todos os espaços comerciais (casinos, hoteis, restaurantes, etc.) com vista para o circuito onde passará a prova para exigir o pagamento de uma quantia por cada pessoa que possa estar no espaço. E o valor não é nada baixo: são 1.500 dólares, qualquer coisa como 1.366 euros ao câmbio atual.De acordo com o 'New York Post', os responsáveis da Liberty alegam 'direitos de licença' do campeonato para fazer tal exigência, sob pena de serem colocados objetos que obstruam a vista a partir daqueles espaços, tais como bancadas, barricadas ou simples postes. A ideia é clara: quem quiser ver a Fórmula 1 terá de pagar. E bem! E isso fará com que o próprio campeonato saia de Las Vegas com um encaixe absolutamente surreal... O 'New York Post' dá o exemplo de um restaurante com lotação para 1.500 pessoas: pelas exigências da Liberty teriam de ser pagos uns incríveis 2 milhões de euros. Isto em apenas um espaço. Imagine-se multiplicando esse valor pelos milhares de espaços comerciais espalhados pelos seis quilómetros de traçado. E nem é preciso que esteja lotado, já que a conta é feita à partida pela lotação máxima, quer esteja lá esse número de pessoas... ou não.A exigência, naturalmente, não foi bem acolhida pelos donos de casinos, restaurantes, hoteis ou cafés da cidade. "Ele estão literalmente a ameaçar as pessoas a dizer que vão obstruir a vista caso não lhes paguem. Parece-me uma loucura pedirem dinheiro por um evento público, que decorre nas ruas", queixou-se o dono de um casino, citado pelo referido jornal, que no mesmo artigo dá conta dos receios de grande parte dos espaços em verem-se na incapacidade de cobrir as exigências da Liberty. A menos que passem a cobrar mais aos clientes, algo que provavelmente os afastará.Quem se 'salvará' desta exigência serão os hoteis que se associaram ao evento, nomeadamente o Venetian e o Wynn, que ao que tudo indica não serão contactados para pagar esta verba. Até porque, segundo o 'The Post', terão pago entre 2 e 10 milhões de euros para serem parceiros.Para lá dos milhões que pretende encaixar através dos 'direitos de licença' junto dos espaços comerciais, a Liberty vai também embolsar uma grande verba através da venda de bilhetes, que têm preços que rondam os seis mil euros para os três dias. A isto terá de se juntar ainda o valor do alojamento, com cada noite em hotel a rondar os mil euros, e também a própria viagem. O que fará facilmente o custo da ida a Las Vegas para ver a Fórmula 1 superar largamente os 10 mil euros. Haja dinheiro!