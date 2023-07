Fórmula 1: GP da Bélgica, em direto

há 1 horas 11:37

Verstappen ganhou a corrida sprint

Este Grande Prémio é um dos seis que este ano contam com corridas sprint, que em Spa foi realizada ontem, com a pista muito molhada. Ganhou Max Verstappen, acabando à frente de Oscar Piastri (McLaren) e de Pierre Gasly (Alpine. Foi um desfecho mais ou menos esperado depois de todo o domínio que o piloto da Red Bull foi apresentando no traçado belga, mas a verdade é que não foi propriamente livre de incidências e até algum caos, com o arraque a ser atrasado, por causa da chuva.