Fórmula 1: GP da Turquia substituído pela Estíria devido à Covid-19

O Grande Prémio da Turquia foi esta sexta-feira cancelado, sendo substituído pelo GP da Estíria, na Áustria, de forma a manter 23 provas no calendário mundial da Fórmula 1, revelou hoje a organização do campeonato do mundo.

A prova turca já tinha entrado em substituição do Canadá e deveria realizar-se entre 11 e 13 de junho.

Mas, a organização da corrida confirmou esta sexta-feira que "as novas restrições de viagens impostas por vários dos países onde as equipas têm as suas bases" impedem a celebração da prova.

Assim, realizam-se dois randes prémios consecutivos na Áustria, de 25 a 27 de junho e de 2 a 4 de julho, ambos no circuito de Spielberg.

Além disso, o GP de França adianta-se uma semana, passando a ser disputado de 18 a 20 de junho.

"Quero agradecer aos promotores da corrida e autoridades turcas por todos os seus esforços nas últimas semanas, bem como agradecer aos promotores das corridas em França e Áustria pela sua rapidez, flexibilidade e entusiasmo", afirmou o presidente da F1, Stefano Domenicali.