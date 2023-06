Fórmula 1: Grande Prémio de Espanha, em direto

Leclerc e Sargeant largam do 'pit lane'

Leclerc e Sargeant vão largar do 'pit lane' uma vez que fizeram modificações nos respetivos carros. O monegasco e o norte-americana saem das 19.ª e 20.ª posições.



Both Charles Leclerc and Logan Sargeant will be starting from the pit lane #SpanishGP #F1https://t.co/QNNmUBFUBU