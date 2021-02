Fórmula 1 inclui GP Portugal no calendário deste ano

O site 'motorsport' avança esta quarta-feira que a Fórmula 1 deu luz verde à realização de GP Portugal este ano. A prova portuguesa, a ter lugar no Algarve, vai ocupar a vaga deixada em aberto no calendário pelo Vietname, no dia 2 de maio.





A Fórmula 1 ainda não confirmou oficialmente a informação - deve fazê-lo amanhã -, mas o site adianta que as equipas já foram informadas.O campeonato abre com o GP Bahrein, a 28 de março, seguindo-se Ímola a 18 de abril e Portugal, a 2 de maio.A incerteza relativamente à prova portuguesa prendeu-se sobretudo com a situação pandémica no nosso país. E embora a ideia seja avançar com a corrida, a questão das restrições do Reino Unido às viagens para Portugal podia ser um problema mas o calendário acabou por ajudar.Se a situação se mantiver até maio, as equipas britânicas não poderão voltar a casa depois da prova no Algarve, mas como na semana seguinte disputa-se o GP Espanha, a questão da quarentena obrigatória fica resolvida.