Fórmula 1: siga o GP da Áustria, em direto

Sergio Pérez garante que "está tudo bem" com Verstappen

Os dois Red Bull travaram-se de razões longo na primeira curva da corrida sprint de ontem, mas Sergio Pérez e Max Verstappen já resolveram a questão, segundo garantiu o piloto mexicano, depois da prova.

'It's all fine between us' is the message from Sergio following his Lap 1 tussle with Max #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/YONy33vJ8a