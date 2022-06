há 32 min 11:01

'Porpoising' preocupa pilotos



Reuters

O Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 está a gerar algum receio entre os pilotos muito por conta do 'porpoising' - movimento que acontece devido à quebra do fluxo nos túneis Venturi do carro, fazendo com que ele levante e caia muito rapidamente, um ritual que é repetido vezes sem conta -, propício a acontecer no traçado de Baku e que já levou alguns dos protagonistas a considerarem ser "uma questão de tempo" até haver um "acidente grave".



"É preciso resolver o problema do 'porpoising'. Vamos tão perto do chão para obter o maior benefício possível com a aerodinâmica, mas é brutal irmos sempre aos pulos. Mal posso esperar pelo ponto de travagem numa reta, e acho que não somos [Mercedes] os únicos. Metade das equipas estão frustradas. A Ferrari está assim, mas de alguma forma conseguiu fazer com que funcionasse. É uma questão de tempo até vermos algum acidente grave por causa disto, alguns não conseguem ir em linha reta com tantos carros", atirou Russell ao 'AS'.