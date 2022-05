Fórmula 1: Siga o GP do Mónaco, em direto

há 1 horas 11:40

Verstappen na segunda linha



Reuters

Max Verstappen assumiu a liderança do Mundial no último Grande Prémio, em Espanha, mas a qualificação não correu de feição ao piloto da Red Bull ontem nas estradas do Principado. E como é sabido, quem sai à frente nesta corrida tem grandes probabilidades de ser bem sucedido - dadas as dificuldades para ultrapassar - e o holandês não foi além do quarto lugar. Mas tudo pode acontecer...