Forte explosão perto do circuito de Jeddah onde vai decorrer o GP de Fórmula 1 este domingo

BREAKING: Houthi missile hits Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia pic.twitter.com/0TnMQ7s76Q — BNO News (@BNONews) March 25, 2022

Foi ouvida esta sexta-feira uma forte explosão numa refinaria de petróleo perto do circuito de Jeddah, que domingo recebe o GP da Arábia Saudita, a segunda prova do Mundial de Fórmula 1.Algumas fontes locais falam num ataque de um míssil. Segundo a Reuters, um movimento político-religioso do Yemen avisou que ia marcar uma posição com uma grande operação militar na Arábia Saudita por estes dias.Uma extensa coluna de fumo negro cobre o local e já terão sido mesmo desviados aviões da cidade.Entretanto, a F1 aguarda esclarecimentos das autoridades locais antes de se pronunciar sobre o sucedido.