Franz Tost: «Gasly vai continuar com a AlphaTauri em 2023. Está 100% confirmado»

Pierre Gasly, nono classificado do último campeonato do Mundo de Fórmula 1, vai continuar ao volante da AlphaTauri na próxima temporada. A garantia foi este sábado dada por Franz Tost, chefe de equipa da escuderia italiana. "Ele [Gasly] vai ser o nosso piloto e vai continuar com a AlphaTauri em 2023. Está 100% confirmado. Tem um contrato válido e, sinceramente, não há muito mais a dizer sobre isto", revelou, em declarações citadas pelo site oficial da Fórmula 1.

Apesar do arranque de temporada algo discreto (somou até ao momento 16 pontos), Franz Tost sublinha as melhorias que Pierre Gasly tem demonstrado em termos de desempenho ao volante do AlphaTauri, dando o quinto lugar alcançado no último fim de semana em Baku (Azerbaijão) como exemplo. "O Pierre tem melhorado imenso. Devo dizer mesmo que ele tem mostrado um desempenho fantástico", começou por dizer o austríaco, continuando: "Infelizmente, tivemos vários problemas de fiabilidade no carro no início da temporada, como por exemplo no Bahrain, em que a bateria do carro incendiou-se. Ele não teve qualquer culpa nisso, foi responsabilidade da equipa. E estou muito feliz pelo que mostrou em Baku, o quão bom ele realmente é e espero que possamos providenciar-lhe um carro competitivo para o resto da temporada."





Recorde-se que tanto no Bahrain (primeira ronda) como em Miami (quinta ronda), o '10' da AlphaTauri não conseguiu acabar a corrida, contando já com dois 'DNF' esta temporada.