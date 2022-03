Gasly foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein

Pierre Gasly (AlphaTauri) foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein. O piloto francês estabeleceu a melhor volta em 1:33.902, cerca de meio segundo mais rápido do que o segundo mais rápido do dia, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que terminou este primeiro dia de testes com a melhor volta fixada em 1:34.359. Charles Leclerc, também da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, com o tempo de 1:34.531.

Da Red Bull, o único piloto que correu foi o mexicano Sergio Pérez, que num total de 137 voltas (número máximo neste primeiro dia de testes) ficou-se pelos 1:35.977. Lewis Hamilton, segundo classificado no último Campeonato do Mundo de Fórmula 1, fez o 11.º melhor tempo, com 1:36.365 em 62 voltas ao Circuito de Bahrein, com o seu novo companheiro George Russell a ser o nono mais rápido, com 1:35.941.