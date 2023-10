George Russell chocado com possíveis multas de 1 milhão de euros: «Parece-me obsceno»

A decisão da FIA em quadruplicar o valor máximo das multas aos pilotos de Fórmula 1, dos 250 mil euros atuais para o milhão de euros, deixou o paddock surpreendido e até algo revoltado. George Russell foi um dos que comentou o tema e mostrou-se chocado pela decisão do organismo, exigindo mesmo que seja feita uma clarificação para perceber o destino das verbas angariadas."Acho que é ridículo um piloto poder ser multado em 1 milhão de euros. No meu primeiro ano estava com um salário de cinco dígitos. E nesse primeiro ano até perdi um valor de seis dígitos ao pagar ao meu treinador, bilhetes de avião, ao meu assistente... É esse o caso de, provavelmente, 25% da grelha. Fazemos aquilo que amamos, não nos vamos queixar. Mas se és um piloto de um ano, que provavelmente vai estar a perder 100 mil euros ao fim do ano pelo investimento que teve de fazer, se levas uma multa de 1 milhão... o que vai acontecer?", questionou o piloto britânico, que é também presidente da GPDA (Associação de Pilotos da Fórmula 1).O tema será mesmo discutido esta noite na reunião desse mesmo organismo em Austin, à margem do Grande Prémio das Américas. "Queremos apenas transparência e compreensão. As multas estão a ficar sem sentido. O Max Verstappen toca um carro, leva 50 mil euros. O Lewis Hamilton é multado em 50 mil também. Parece que os números são atirados à toa. Numa altura na qual há tantos problemas globais, com tanta pobreza no mundo, como pode uma federação inventar estas multas de seis e sete dígitos? Já tínhamos pedido à FIA para nos explicar para onde esse valor vai. Tem de ser investido na formação, mas por agora não tivemos qualquer resposta. Se entendem que uma multa de um milhão faz sentido e que vai ser investida na modalidade, então talvez um dos que recebe mais ficará satisfeito. Mas parece-me obsceno".