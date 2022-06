George Russell e a parceria com Hamilton: «É realmente inspirador de se ver»

Estão completadas nove etapas do Mundial de Fórmula 1 e George Russell tem, até ao momento, momentos para sorrir - apesar do desempenho do W13 - na época de estreia pela Mercedes. O jovem piloto britânico, que no último ano deixou a Williams para 'subir' à construtora que vence há oito temporadas consecutivas, terminou em todas as nove corridas entre a terceira e a quinta posição, sendo que durante este período apenas no Bahrain e no Canadá teve piores resultados que o companheiro de equipa Lewis Hamilton, números que lhe valeram a alcunha 'Sr. Consistência'.





Em declarações citadas pelo site oficial da Fórmula 1, o piloto de 24 anos mostrou-se satisfeito com os resultados conseguidos pela equipa até ao momento no campeonato, sublinhando a importância que Lewis Hamilton tem tido para a sua adaptação desde o primeiro dia em que chegou à oficina da Mercedes. "Pessoalmente, penso que não tem sido um início de temporada mau. Há definitivamente espaço para melhorarmos em algumas áreas, mas também estou numa posição privilegiada por ser companheiro do Lewis [Hamilton] e aprender tanto com ele - como ele trabalha, a forma como ele trabalha juntamente com os engenheiros, como ele consegue motivar toda a equipa - é realmente inspirador de se ver. Mas também pelo lado mais técnico. Ele é impressionante, e isso é algo que muitas pessoas provavelmente não conseguem reconhecer-lhe ou apreciar", começou por dizer George Russell, que optou por olhar para os aspetos positivos da temporada.

"Há definitivamente espaço para melhorar, mas penso que em termos de resultados tem corrido bem. Penso que provavelmente não conseguiríamos alcançar melhores resultados quando olho de forma racional para esta temporada. Tirando a corrida no Bahrain, penso que terminámos sempre nos melhores lugares possíveis em todas as corridas. Temos de olhar para os aspetos positivos, mas também temos de analisar tudo de uma forma racional. Não podemos estar desapontados por não termos vencido até agora uma única corrida esta temporada tendo em conta aquilo que temos em mãos. Estamos numa fase de desenvolvimentos e eu penso que temos conseguida otimizá-la ao máximo", atirou, terminando: "Como equipa, penso que temos feito um grande trabalho em maximizar todos os pontos que são alcançáveis. Por isso, tens de ver isso como algo positivo e tentar continuar com este momento para o futuro. Espero que quando tivermos um carro mais rápido, que estejamos numa boa forma para lutarmos por essas vitórias."