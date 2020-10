GNR reforçou dispositivo em Portimão por ser o dia com mais público na Fórmula 1

O dispositivo de segurança para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 foi este domingo reforçado, mas o aumento de efetivos já estava previsto por se tratar do dia com maior afluência, disse à Lusa fonte da GNR.

"Havendo mais lotação, há mais meios. Hoje há muito mais gente, porque há pessoas que compraram bilhetes só para domingo, o dia em que se verifica a lotação máxima prevista" disse à Lusa Humberto Galego, do comando de Faro da GNR.

Questionado pela Lusa se havia registo de pessoas retiradas do Autódromo Internacional do Algarve por incumprimento das regras de distanciamento social, aquele responsável disse que "até ao momento, não foi reportado qualquer caso de pessoas retiradas do evento por incumprimento das normas".

Na sexta-feira, a GNR anunciou em conferência de imprensa que o dispositivo de segurança para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 integrava um total de 600 militares da GNR, para controlar o acesso ao recinto e manter a segurança no interior.

Na ocasião, a GNR frisou a obrigatoriedade de cumprimento das recomendações e do plano de contingência aprovado pela Direção-Geral da Saúde e as normas e restrições impostas pelo Governo devido à pandemia da covid-19, "de forma a garantir o distanciamento social".

Sem quantificar o número de militares que integram o dispositivo para o dia de hoje, Humberto Galego disse apenas que já tinha sido previsto um reforço de meios para domingo, havendo "mais militares do que no sábado e na sexta-feira".

Na quarta-feira, a Direção Geral da Saúde (DGS) definiu que a lotação para o evento seria de 27.500 lugares sentados, cerca de um terço da capacidade total do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que dispõe de 90 mil lugares.

Segundo a diretora-geral da Saúde, a decisão atendeu ao facto de as bancadas estarem divididas por setores, que funcionam de forma independente, com um "risco mínimo para a saúde pública", se todas as regras forem cumpridas.

"Estará mantida a distância, não estão permitidos os cruzamentos entre pessoas, as aglomerações entre pessoas, a higiene está garantida, a ventilação existe porque é ao ar livre, a utilização de máscaras é obrigatória", justificou Graça Freitas.

As bancadas independentes têm uma lotação de ocupação variável e estão divididas por setores de cerca de 800 pessoas.

A fiscalização do trânsito no acesso ao autódromo internacional do Algarve e o cumprimento das normas relacionadas com a pandemia da covid-19 foram exigências do promotor da prova.

Este fim de semana disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a 12.ª prova da temporada, 24 anos depois da última passagem do 'Grande Circo' por Portugal.