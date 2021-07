GP Austrália cancelado pelo segundo ano consecutivo

O GP Austrália, que devia ter lugar em Melbourne, entre 18 e 21 de novembro, depois de ter sido adiado em março, acabou por ser cancelado, "devido às restrições e às questões logísticas" relacionadas com a pandemia no estado de Victoria.





"A Australian Grand Prix Corporation (AGPC) vai continuar a trabalhar com a Fórmula 1 e com o estado de Victoria no sentido de preparar a prova de 2022", explica a organização, em comunicado.É o segundo ano consecutivo que o GP Austrália é cancelado. Em 2020, já com as equipas em Melbourne, a prova acabou por não se realizar depois de um membro da equipa da McLaren ter contraído a covid-19.Recorde-se que o GP Austrália, em MotoGP, que devia ter lugar em Phillip Island, em outubro, também foi cancelado. No calendário foi acrescentada, em novembro.