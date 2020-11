GP Bahrain: Campeão Hamilton não abranda e domina treinos livres

Lewis Hamilton, que já conquistou o título mundial no última Grande Prémio, foi esta sexta-feira o piloto mais veloz na sessão de treinos livres no GP Bahrain, no circuito de Sakhir, registando a volta mais rápida (1.28,971 minutos).





FINAL CLASSIFICATION: FP2



Lewis Hamilton tops the session for the second time on Friday after a dramatic FP2 in Bahrain #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/mprnBa97Z9 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

O piloto britânico da Mercedes bateu a toda a concorrência, deixando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo lugar. O finlandês Valtteri Bottas, colega de equipa de Hamilton, foi o terceiro classificado nos treinos livres.Esta sessão ficou marcada pelo acidente de Alexander Albon, que poderá estar a cumprir as últimas corridas ao serviço da Red Bull. O tailandês perdeu o controlo do carro e bateu com violência, originando bandeira vermelha, que suspendeu os treinos durante dez minutos. O piloto não sofreu ferimentos e saiu do local pelo seu próprio pé.Depois, a sessão viria a ser novamente interrompido devido à entrada de um... cão. Devido à segurança de todos, o animal teve de ser retirado, protagonizando momentos divertidos na pista.