GP Bahrain: Hamilton chega à 98.ª pole position

Já campeão, Lewis Hamilton não tira o pé do acelerador e, neste sábado, conquistou a 98.ª pole position da sua carreira, no GP Bahrain, reforçando ainda mais o seu recorde da Fórmula 1.





O piloto da Mercedes foi o mais veloz e bateu o recorde da pista (1.27,264 minutos), fincado à frente do colega de equipa Valtteri Bottas (1.27,553) e Max Verstappen, da Red Bull, que ficou no terceiro lugar, a 414 centésimos do britânico."O trabalho de continuidade da minha equipa continua sempre a surpreender-me!", exultou Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, após a qualificação.