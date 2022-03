GP da Arábia Saudita: Ricciardo penalizado em três posições na grelha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De mal a pior. Se a fase da McLaren não estava propriamente a ser a melhor neste arranque de temporada, pior ficou este sábado, com a penalização aplicada a Daniel Ricciardo por ter importunado uma volta de qualificação de Esteban Ocon. Analisados os factos, a F1 não perdoou e sancionou o australiano com três posições na grelha de partida para a corrida de domingo na Arábia Saudita e, para mais, aplicou uma multa de 10 mil euros à própria equipa de Zach Brown.No seu comunicado, a F1 revela que a McLaren não alertou o seu piloto de que Ocon vinha numa volta rápida - o próprio explicou que nem se sentiu afetado pela presença do adversário -, mas os stewards consideraram que esses dois factos não foram relevantes e aplicaram na mesma a sanção. Ricciardo é assim relegado para a 15.ª posição para a corrida de domingo (18 horas), mas acabará por parte de 14.º, já que Mick Schumacher não irá partir para a corrida.