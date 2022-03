GP da Arábia Saudita segue como planeado apesar dos ataques terroristas em Jeddah

A Fórmula 1 informou esta sexta-feira que o Grande Prémio da Arábia Saudita irá continuar "como planeado", apesar do ataque terrorista a uma base petrolífera da Aramco, em Jeddah."A Fórmula 1 tem estado em direto contacto com as autoridades competentes na sequência da situação que ocorreu hoje. As autoridades confirmaram que o evento pode continuar como planeado e que continuaremos em contacto direto com eles e com todas as equipas e acompanharemos a situação de perto", pode ler-se no comunicado que está a ser divulgado pela imprensa que cobre o evento no local.Depois da primeira reunião extraordinária, Gunther Steiner, chefe de equipa da Haas, revelou à 'ServusTV' que o governo saudita assegurou que é "seguro" correr em Jeddah. "Foi nos dito por parte do governo que é seguro correr aqui. Depois da sessão [a segunda de treinos livres], vamos ter mais uma reunião", disse.