GP da Emilia-Romagna: Verstappen conquista a 'pole position' para a corrida de sprint

Max Verstappen conquistou esta sexta-feira a 'pole position' para a corrida de sprint de amanhã (sábado) no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola (Itália), a contar para o Grande Prémio da Emilia-Romagna. O piloto holandês da Reb Bull foi o mais rápido com a volta de 1:27.999m, numa sessão de qualificação que ficou marcada por cinco bandeiras vermelhas. Leclerc (Ferrari) partirá ao lado do atual campeão do Mundo, na primeira fila, depois de consegui o segundo melhor tempo da sessão.





Norris (McLaren) e Kevin Magnussen (Haas) compõem a segunda fila para a corrida de sprint de sábado, naquele que foi o melhor resultado da escuderia norte-americana numa qualificação, apesar de não lhe garantir o mesmo lugar para o GP da Emilia-Romagna.Destaque ainda para o mau desempenho, uma vez mais, da Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell não foram além dos 13.º e 11.º melhores tempos na sessão de qualificação realizada hoje.