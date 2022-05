GP de Espanha: Charles Leclerc domina primeiro dia à frente do duo da Mercedes

O monegasco Charles Leclerc foi o mais rápido esta sexta-feira no conjunto das duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1. O líder do Mundial, em Ferrari, foi um dos quatro pilotos que neste primeiro dia na Catalunha conseguiu rodar no segundo 1:19, ao 'cravar' a sua melhor volta em 1:19.670.Leclerc acabou a jornada como o mais rápido à frente do duo da Mercedes, que neste primeiro contacto com Montmeló parece ter encontrado uma solução para renascer do arranque de temporada menos positivo. George Russell, como vem sendo habitual, foi o mais veloz da equipa com 1:19.787 minutos de melhor volta, à frente de Lewis Hamilton, com 1:19.874. O outro piloto na casa dos 1.19 minutos foi Carlos Sainz Jr., no outro Ferrari, com os 1:19.907 que tinha conseguido na primeira sessão do dia.Quanto a Max Verstappen, fechou o dia com a quinta melhor marca, com 1.20,006. A correr em 'casa', Fernando Alonso foi o sexto mais rápido (1:20.203), à frente de Sergio Perez (1:20.632), Sebastian Vettel (1:20.703), Esteban Ocon (1:20.745) e Mick Schumacher (1:20.757). Nota ainda para a presença na primeira sessão de Nyck De Vries e Juri Vips. O primeiro, num Williams, fez a 18.ª volta mais rápida (1:22.920), ao passo que o segundo foi o mais lento da jornada, com 1:24.138 ao volante de um Red Bull.