GP de Portugal: Valtteri Bottas garante pole position

O finlandês Valtteri Bottas, em Mercedes, garantiu este domingo a pole position para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, ao registar a volta mais rápida da sessão esta tarde realizada em Portimão, à frente de Lewis Hamilton e Max Verstappen.





Com 1:18.348 minutos - bem longe do registo da 'pole' do ano passado -, o finlandês garantiu pela 17.ª vez na sua carreira o primeiro lugar da grelha e impediu que o colega de equipa Hamilton, que ficou a apenas sete milésimas, de chegar à 100.ª da carreira. Atrás da dupla da Mercedes estará o duo de Red Bull, com Verstappen à frente do mexicano Sergio Perez.A corrida de Portimão, refira-se, arranca pelas 15 horas de domingo.