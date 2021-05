GP de Portugal: Verstappen lamenta "falta de aderência" do asfalto algarvio

O holandês Max Verstappen (Red Bull) lamentou este sábado a "falta de aderência" do Autódromo Internacional do Algarve, depois de ter sido terceiro classificado na qualificação para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, terceira prova da temporada.

"Estava confiante que podia fazer boa volta, mas no último setor apanhei um carro", explicou o holandês, que considerou que hoje foi "difícil de guiar".

O piloto da Red Bull disse que "foi um acertar e falhar todo o fim de semana", apontando ao asfalto do circuito, em que "o desenho é incrível, mas a aderência não é boa".

"Não é agradável conduzir. Comecei muito lento, sem equilíbrio. Depois melhorámos, mas foi um compromisso, em que tivemos de ceder numas zonas para estar melhor noutras. Não foi agradável, foi uma sessão difícil", disse. O piloto da Red Bull revelou que "no ano passado" era o seu 'top-3' de circuitos, "mas mudaram o alcatrão e já não" gosta.

Verstappen ainda viu uma das suas voltas rápidas canceladas por ter excedido os limites da pista, na curva 4 do circuito algarvio. "Aquela curva faz-se a fundo, mas o carro atirou comigo. Deu para ainda fazer mais uma volta. Vamos ver amanhã [domingo] o que podemos fazer e colocar pressão neles [pilotos da Mercedes]", concluiu.

A corrida desta 18.ª edição do GP de Portugal realiza-se às 15 horas de domingo.

O GP de Portugal é a terceira de 23 provas do Mundial de Fórmula 1 e disputa-se no AIA até domingo. O britânico Lewis Hamilton chega à prova lusa na liderança, com 44 pontos, mais um do que Max Verstappen.