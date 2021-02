GP Portugal pode repetir-se em 2021

A Fórmula 1 colocou o circuito de Portimão no calendário da modalidade para a próxima época. Até ao momento, a data de 2 de maio ainda carecia de confirmação e, esta quinta-feira, a organização colocou o Grande Prémio de Portugal nesse espaço.





Depois do regresso ao nosso País, em 2020, a Comissão de F1 tinha declarado que tinha a intenção de regressar ao Algarve em 2021. Esta quinta-feira, a mesma comissão emitiu uma declaração:"Atualizamos o calendário no espaço que ainda carecia de confirmação. A intenção da Fórmula 1 é realizar uma corrida em Portimão, Portugal, nas datas que já constam do calendário [primeiro fim-de-semana de maio]. O acordo final ainda está sujeito à assinatura do contrato com os promotores do evento."A intenção por parte da Fórmula 1 é clara, mas ainda faltam alguns passos para que o GP Portugal 2021 seja uma realidade. A decisão tem de ser aprovada pelo World Motor Sport Council para que os melhores monolugares e melhores pilotos do Mundo possam voltar a fazer as delícias dos adeptos de Fórmula 1 em Portugal.