GP Portugal: Verstappen com o tempo mais rápido na terceira sessão de treinos livres

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, disputada ao final da manhã no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Verstappen estabeleceu o melhor tempo realizado até ao momento nesta 18.ª edição do GP de Portugal, com o registo de 1.18,489 minutos, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 0,236 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 0,331 segundos do mais rápido.

Verstappen retirou 1,2 segundos ao melhor tempo de sexta-feira, realizado por Bottas (1.19,648 minutos).

O mexicano Sérgio Perez (Red Bull) foi o quarto mais rápido, a 0,351 segundos do companheiro de equipa, com o francês Esteban Ocon (Alpine) a bater os dois Ferrari, ficando na quinta posição, a 0,371 do mais rápido.

O seu companheiro de equipa, o espanhol Fernando Alonso (Alpine), não deu continuidade ao bom resultado da segunda sessão de sexta-feira, terminando no 14.º lugar, a 1,460 segundos.

No início foi necessário proceder à recolocação de barreiras, depois de uma saída de pista de Paulo Pinheiro, administrador do circuito, na primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade, que antecedeu a terceira sessão de treinos livres da Fórmula 1.

Ao longo da sessão, foi necessária a introdução do 'safety car' virtual depois de o vento ter atirado para a pista um painel publicitário entre as curvas 14 e 15.

O alemão Mick Schumacher (Haas) foi o primeiro a sofrer um pião, logo nos instantes iniciais, precisamente na curva 14. O finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) também fez um pião pouco depois, assim como o russo Nikita Mazepin (Haas), na curva 11.

Às 15:00, disputa-se a qualificação, em que Lewis Hamilton tenta atingir a 100.ª 'pole position' da carreira.

O GP de Portugal é a terceira de 23 provas do Mundial de Fórmula 1 e disputa-se no domingo no AIA.

Hamilton chega à prova lusa na liderança, com 44 pontos, mais um do que Max Verstappen, segundo classificado.