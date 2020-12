GP de Sakhir: Valtteri Bottas conquista pole na ausência de Hamilton

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Sakhir de Fórmula 1, penúltima prova da temporada, que não vai contar com o já campeão Lewis Hamilton (Mercedes), infetado com covid-19.

Sem Hamilton, grande dominador da temporada até ao momento, Bottas conquistou a quinta pole da temporada, 16.ª da carreira, rodando em 53,377 segundos.

O britânico George Russell, que este fim de semana substitui o compatriota na Mercedes, foi o segundo mais rápido, a apenas 26 milésimos de segundo de Bottas.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro, a 56 milésimos de segundo do autor da pole.

O anglo sul-coreano Jack Aitken, que substitui Russel na Williams, foi 18.º classificado, enquanto o brasileiro Pietro Fittipaldi, substituto do francês Romain Grosjean na Haas, depois do violento acidente de que foi vítima no passado domingo, foi apenas último classificado.

No final, Bottas mostrava-se descontente com a sua prestação, considerando não ter "sido a melhor".

Já George Russell ficou desapontado por ter "falhado a pole por apenas 26 milésimos".

"Mas, se na semana passada me tivessem dito que hoje iria conseguir o segundo lugar da qualificação, não teria acreditado", frisou.

O GP de Sakhir de Fórmula 1 é a 16.ª e penúltima prova da temporada.