GP Singapura foi cancelado e F1 procura alternativas

O GP Singapura, que estava agendado para o dia 3 de outubro, foi cancelado devido às restrições nas viagens e a Fórmula 1 faz de tudo para manter as 23 corridas do calendário e assim salvar a época.





As corridas do Japão, Brasil, México e Austrália estão em risco, por causa da covid-19, e a organização do Mundial trabalha no sentido de levar provas para a Turquia, China e eventualmente realizar até uma segunda competição em Austin, no Texas."Estamos a trabalhar com todos os promoteres e temos muitas opções para fazer adaptações que forem necessárias", garantiu um porta-voz da Fórmula 1.