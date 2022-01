GP Singapura seguro no Mundial de F1 até 2028

O circuito urbano de Marina Bay, em Singapura, vai continuar a receber o Mundial de Fórmula 1, pelo menos, até 2028, após ter sido assinado esta quinta-feira o prolongamento do contrato por sete anos, anunciou o organizador da competição.

"Singapura tem um lugar especial no calendário da Fórmula 1 e esta extensão contratual faz parte do nosso compromisso de longo prazo de continuar a promover o desporto automóvel na Ásia", indicou o presidente do Grupo F1, o italiano Stefano Domenicali, em comunicado.

O Grande Prémio de Singapura realizou-se, ininterruptamente, entre 2008 e 2019, tendo sido cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19, que motivou a realização de uma prova no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos últimos dois anos.

A corrida no circuito urbano de Marina Bay do Campeonato do Mundo de 2022, que começa em 20 de março, no Bahrain, está agendada para 02 de outubro.