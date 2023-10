Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 mantém-se no calendário mundial pelo menos até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 vai manter-se no calendário mundial da modalidade pelo menos até 2025, foi esta sexta-feira anunciado.

O contrato, que vigorava até 2024, foi ampliado por mais uma temporada, anunciou a Formula One, entidade que detém os direitos comerciais da Fórmula 1.

Disputado no mítico traçado de Spa-Francorschamps, nas Ardenas, o GP da Bélgica integra o calendário desde a primeira edição do Campeonato do Mundo, em 1950.

Na edição deste ano, marcaram presença 380 mil pessoas no fim de semana da competição, a 29 e 30 de julho, mais 20 mil do que na edição anterior.