Grande Prémio de Miami em risco: residentes apresentam queixa por causa do barulho

TRACK PAINTING HAS BEGUN AT THE @F1 @cryptocom MIAMI GRAND PRIX pic.twitter.com/oepjkxhA11 — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) April 13, 2022

Marcado para o fim de semana de 6 a 8 de maio, o Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 corre o risco de não ser realizado. Tudo por conta da queixa apresentada por um grupo de residentes na zona de Miami Gardens, que tenciona impedir a disputa da prova devido ao barulho que aquele evento provocará naqueles dias.A queixa, revelada pelo 'Miami Herald', fala num ruído que "causará inúmeros transtornos e danos físicos aos moradores de Miami Gardens" e que, segundo um relatório de uma empresa de engenharia, atingirá os 97 decibéis até uma distância de cerca de 4 quilómetros - "similar aos níveis de som produzidos por uma motoserra".Por outro lado, refira-se que a realização do Grande Prémio ainda nem sequer está autorizada pela cidade de Miami, já que um evento desta magnitude exige uma permissão especial que ainda não foi atribuída. Ainda assim, na zona que albergará a prova já se trabalha a bom ritmo, com a pintura do traçado a já estar em andamento.