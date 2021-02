Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 foi visto por mais de 100 milhões de pessoas

O Grande Prémio de Portugal foi uma das provas mais vistas na última temporada de Fórmula 1, ao garantir uma audiência de 100,5 milhões de pessoas um pouco por todo o Mundo. De acordo com os dados apresentados esta segunda-feira pela F1, o registo da prova portuguesa foi bem superior à média, fixada nos 87,4 milhões ao longo dos 17 Grande Prémios do campeonato. Segundo o mesmo relatório, a prova com maior audiência foi o Grande Prémio da Hungria, com 103,7 milhões de espectadores, sete por cento acima do registo do ano anterior.





Ainda segundo a F1, a audiência acumulada foi de 1,5 mil milhões de espectadores, um registo abaixo dos 1,9 mil milhões do ano anterior, algo que se justifica essencialmente pela redução de 21 para 17 provas no ano de 2020 em comparação com 2019.