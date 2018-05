O Grande Prémio do Mónaco é provavelmente a prova mais emblemática do calendário da Fórmula 1 e, talvez por isso, os organizadores não querem abdicar de algumas das suas tradições. Nas ruas do Principado voltarão este fim-de semana a deambular as 'grid girls', as meninas que embelezam a pista antes da partida e que também comparecem a cerimónia de entrega de prémios.Os novos organizadores do Mundial 'despacharam' as raparigas dos circuitos, por considerarem a sua presença 'sexista', e substituíram-nas por jovens praticantes de kart, mas o Mónaco conseguiu uma autorização especial para que elas possam voltar à competição apenas este fim-de-semana.