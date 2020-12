Grosjean mostra evolução na mão direita: «É bom vê-la em tão boa forma»

Romain Grosjean continua a recuperar do violento acidente sofrido a 29 de novembro no Grande Prémio do Bahrein e recorreu às redes sociais para dar conta de que os ferimentos na mão direita estão a evoluir de forma favorável.





"Fico muito feliz por ter a mão direita livre de curativos. Tenho de pôr muito creme ao longo do dia, mas é bom vê-la em tão boa forma. Agora espero que a esquerda recupere", escreveu o piloto francês na conta pessoal do Instagram.Recorde-se que Grosjean vai falhar a última prova da temporada, em Abu Dhabi , que marcaria a sua despedida da Fórmula 1, já que não renovou com a Haas nem integra qualquer outra equipa para o Mundial de 2021.