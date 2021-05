Grosjean volta a um carro de Fórmula 1 sete meses depois do horrível acidente no Bahrein

Sete meses depois do terrível acidente que sofreu no GP Bahrein, do qual escapou 'apenas' com algumas queimaduras, o francês Romain Grosjean vai voltar a pilotar um carro de Fórmula 1.





O francês vai conduzir o Mercedes com que Lewis Hamilton ganhou o Mundial de 2019 durante os testes que vão ter lugar no circuito Pau Ricard, a 29 de junho. Dois dias antes, Grosjean vai fazer umas voltas de demonstração no GP França, no mesmo carro.O piloto de 35 anos não queria que a sua última aparição na Fórmula 1 fosse lembrada com o horrível acidente, que culminou com o Haas a incendiar-se, depois de se ter partido em dois.Grosjean estava ainda no hospital quando recebeu a promessa do patrão da Mercedes, Toto Wolff, de que aquela não seria a sua última aparição na Fórmula 1.Fiel à sua promessa, Wolff colocou agora o Mercedes de Hamilton à disposição do francês, para que possa despedir-se condignamente das pistas. "Estou muito contente por poder voltar a um carro de F1", disse Grosjean, que já esteve num simulador da marca germânica."Vai ser uma oportunidade especial para mim poder pilotar um carro vencedor da Mercedes, sem dúvida uma experiência única. Estou muito grato à Mercedes e ao Toto Wolff pela oportunidade. Lembro-me que estava ainda no hospital quando ele me deu esta notícia, que na altura animou-me bastante", recordou o piloto.