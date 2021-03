Guia completo da época da Fórmula 1

Arranca no fim de semana mais uma temporada da Fórmula 1 que pode ficar na história caso Lewis Hamilton alcance o oitavo título de campeão. Mas o Mundial deste ano conta com muitos outros aliciantes, desde o regresso do espanhol Fernando Alonso, à chegada de 'rookies' como Mick Schumacher, sem esquecer as trocas de pilotos que agitaram o paddock nos últimos meses ou as novidades nos carros. Análises, curiosidades e muito mais para consultar neste especial criado para lançar a nova época, que promete animar os amantes do ‘grande circo’ até meados de dezembro.