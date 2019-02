Haas muda de nome e é a primeira equipa a mostrar o carro para 2019

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o monolugar para nova temporada do mundial de Fórmula 1, bem como o novo nome. A equipa com sede em Kannapolis, na Carolina do Norte (Estados Unidos), vai passar a chamar-se Rich Energy Haas F1 e vai adoptar um esquema de cores que combina o preto com o dourado.

No evento de apresentação, em Londres, a Haas mostrou a nova pintura no carro de 2018, mas também divulgou as primeiras imagens oficiais do novo VF-19, que contará com alguns detalhes em branco na asa traseira.

A versão física do VF-19 só será vista no próximo dia 18 de Fevereiro, no primeiro dia de testes da temporada, em Barcelona. Romain Grosjean e Kevin Magnussen são os nomes que estarão atrás do volante.

Recorde-se que a Haas terminou em quinto no Mundial de Pilotos do ano passado, o seu melhor resultado desde que se estreou na Fórmula 1, no Grande Prémio da Austrália de 2016.