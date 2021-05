Hamilton: «A Fórmula 1 tornou-se num clube de meninos bilionários»

Sete vezes campeão do Mundo, 100 pole positions e 98 vitórias são registos notáveis, que fazem de Lewis Hamilton um dos melhores pilotos de sempre. Se for campeão este ano, o britânico da Mercedes tornar-se-á no piloto com mais títulos - neste momento está empatado com Michael Schumacher -, cimentando ainda mais a sua lista de feitos notáveis. Mas numa entrevista ao jornal 'AS' Hamilton não escondeu alguma amargura e desilusão pelo facto de o desporto não ser sensível às questões raciais e de ser praticamente inacessível a quem não tiver dinheiro. Muito dinheiro.





"Quando eu andava nos karts, o meu pai, o meu irmão e eu éramos as únicas pessoas de cor, para nós era normal. Tornou-se normal, mas ao princípio era óbvio que não éramos bem-vindos. Ainda hoje é assim. Depois do karting encontrei alguns pilotos chineses ou asiáticos, mas nenhum negro. Dei-me conta disso aos 8 anos no karting e agora continua tudo igual, não há nenhum negro nem parece que vá haver", lamentou.Hamilton faz uso do seu estatuto na F1 e luta para que as coisas sejam diferentes. "No meu caso mantenho conversas incómodas com o meu chefe, com a Mercedes, com os patrocinadores... Devemos tê-las, não precisamos de nos envergonhar, é preciso tornar a F1 mais diversa, como qualquer negócio. Vai levar tempo, não será de um dia para outro, mas todos somos iguais, mesmo que a cor da nossa pele seja diferente", sublinhou o piloto, explicando que a F1 agora é a sua "segunda prioridade".Quando lhe perguntam sobre a nova geração de pilotos, não esconde alguma amargura. "Não sei se importa muito o que penso, se posso julgar uma geração dizendo que é má ou boa. Vivemos numa era em que isto se tornou num clube de meninos bilionários. Se tivesse de voltar a começar, a partir de uma família da classe trabalhadora, seria impossível estar hoje aqui. Porque os outros miúdos teriam muitíssimo mais dinheiro. Temos de trabalhar para mudar isto, que este seja um desporto acessível, para ricos e para pessoas de origem mais humilde."Hamilton explica que ganhar um oitavo título "não mudaria nada" na sua vida. "Sei quem sou, de onde venho e do que sou capaz. Não sei vou ganhá-lo, mas trabalho para isso. Os números não me preocupam, o que preocupa é quem sou. No ano passado havia 3 por cento de diversidade nesta equipa [Mercedes] e este ano já há 5 por cento. Isso para mim é gigantesco e apaixona-me. Claro que quero ganhar o Mundial, há uma grande equipa que trabalha para isso."O piloto - que não quis alongar-se muito sobre os adversários - não lamenta nunca ter corrido pela Ferrari. "Não vivo de arrependimentos. Prefiro chegar a uma equipa perdedora, quando cheguei à Mercedes eles eram quintos no Mundial de construtores e começámos um trabalho, com humildade. As equipas de top têm recordes e êxitos e assim as vitórias têm menos sabor."A finalizar, garantiu que não vai competir até aos 41 anos, como Kimi Raikkonen, mas disse ainda não ter decidido quando parar. "Não vou pilotar para sempre..."