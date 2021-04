Hamilton abre a porta a 2022

Lewis Hamilton é sempre o centro das atenções. Seja pelo que faz dentro ou fora das pistas. E no que às pistas diz respeito, o campeão mundial levantou ontem um pouco o véu sobre o seu futuro durante a habitual conferência de imprensa de antevisão de uma prova, neste caso do GP Portugal. E o futuro poderá não passar em 2022 pela reforma.

“Quero pilotar aqui no próximo ano, por isso gostaria de ajudar a Pirelli a fazer um melhor produto”, confessou o piloto da Mercedes, depois de ter revelado que se voluntariou para testar os pneus da referida marca de 18 polegadas que serão usados no próximo ano.

Recorde-se que Lewis Hamilton e a Mercedes só renovaram contrato por mais um ano (2021), pelo que se vai especulando sobre uma possível retirada depois disso. “Sou muito espontâneo e posso mudar de ideias a qualquer altura [sobre a continuidade]. Mas estou a gostar da batalha que temos tido, tem-se tornado mais entusiasmante e desafiante e continuo a gostar de trabalhar com esta equipa”, sublinhou.

Racismo

Mas, como já referimos, o britânico não desperta só atenções pelo que faz ao volante de um carro de Fórmula Um. O tema do racismo voltou à tona, com Lewis Hamilton a admitir associar-se ao boicote às redes sociais, iniciativa a levar a cabo ao longo do fim de semana, em protesto contra os abusos que dia a dia vão surgindo nessas plataformas, “se isso ajudar a que se tomem medidas”.

“Curvas às cegas” destaca Alonso

Fernando Alonso vai estrear-se no circuito de Portimão. “É muito interessante, com curvas únicas, cegas, outras que pressionam muito os pneus, como a última. A desvantagem [para os outros adversários que conhecem a pista] julgo que não será grande. Preparámos muito bem no simulador”, frisou o espanhol da Alpine, que regressa este ano ao campeonato após dois de ausência.