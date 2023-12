Hamilton admite que já inventou doença para se esquivar aos testes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton admitiu que não gosta de participar nos testes, revelando mesmo que chegou a mentir para se esquivar às sessões de melhoramento dos monolugares.Num evento em Brackley, o quartel-general da Mercedes, onde se encontravam Toto Wolff (diretor executivo da Mercedes), Mick Schumacher (piloto de reserva) e o próprio Hamilton, os jornalistas perguntaram onde estava George Russell, o outro piloto da escuderia alemã, e foi-lhes dito que o britânico encontrava-se doente.Hamilton depois fez a surpreendente confissão. "Quando o Toto disse na visita à nossa fábrica que o George estava doente, veio-me à cabeça algo que tinha a ver comigo. É algo que já fiz no passado para não comparecer nos dias de testes, que particularmente não gosto. Por isso, quando ouvi aquilo pensei 'ele superou-me, passou para outro nível", explicou o sete vezes campeão mundial, em declarações reproduzidas pelo site 'RaceFans'.A Mercedes vai apresentar o seu monolugar para 2024 a 14 de fevereiro do próximo ano e é com ele que a equipa alemã espera destronar a Red Bull e voltar aos triunfos da Fórmula 1.Hamilton, de 38 anos, não ganha uma corrida há dois anos.