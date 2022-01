Hamilton ainda não decidiu se continua na F1: resultados do inquérito da FIA vão ser decisivos

Apesar de ter contrato com a Mercedes até 2023, Lewis Hamilton ainda não tem claro se vai ou não continuar na Fórmula 1. A revelação foi feita esta terça-feira pela BBC Sport, num artigo no qual o conceituado jornalista Andrew Benson explica que uma decisão apenas será tomada assim que sair o resultado do inquérito lançado pela FIA aos acontecimentos do último Grande Prémio de 2021, que acabou em polémica e com o título de Max Verstappen. Segundo o relato feito, Hamilton terá perdido toda a confiança no organismo que rege o desporto automobilizado mundial na sequência do que sucedeu nessa mesma prova.Ainda não há data definida para a divulgação das conclusões desse mesmo inquérito, tendo a FIA apenas referido que as mesmas serão publicadas antes do arranque da temporada de 2022. Ora, os primeiros testes estão marcados para 23 de fevereiro e a ronda de abertura, no Bahrain, sucederá pouco mais de um mês depois. Será essa a margem para Hamilton e a própria Mercedes 'jogarem' de olho na nova temporada.Se o britânico decidir abandonar, por estar insatisfeito com as conclusões do relatório apresentado, então a equipa sedeada em Brackley, no Reino Unido, terá de encontrar um novo piloto para fazer equipa com George Russell, não havendo por agora qualquer sinal, nem nos rumores, que dê conta de um novo forte para esta posição.