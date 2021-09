Hamilton: «Bottas foi o melhor companheiro com quem tive o privilégio de trabalhar»

O mundo da Fórmula 1 viu esta segunda-feira ser confirmada a saída de Valtteri Bottas da Mercedes no final da próxima temporada, com o piloto finlandês a ser oficializado como substituto de Kimi Raikkonën na Alfa Romeo no início do próximo ano.

Lewis Hamilton, companheiro de equipa de Valtteri Bottas nos últimos cinco anos na Mercedes, aproveitou a ocasião para agradecer ao finlandês pela parceria que os dois formaram, que culminou na conquista de quatro campeonatos de construtores para a scuderia.

"Estou imensamente orgulhoso por ter trabalhado lado a lado com Valtteri [Bottas] nos últimos cinco anos. Juntos, fizemos parte de uma equipa que conquistou quatro Campeonatos de Construtores, e motivámo-nos para ultrapassarmos os altos e baixos que tivemos. Ele tem sido o melhor companheiro de equipa com quem eu tive o privilégio de trabalhar. A tua velocidade e resiliência têm sido impressionantes mas o que realmente sobressai em ti é o ser humano e o 'gentleman' que és. És maior do que pensas e eu sei que terás um futuro brilhante à tua frente", começou por escrever o atual segundo classificado no Mundial de pilotos de Fórmula 1, através de uma publicação nas redes sociais.

"Obrigado Valtteri por todo o suporte e pela fantástica contribuição que tens dado a esta equipa. Vamos sentir a tua falta. Desejo-te o melhor para o teu futuro. Agora, vamos terminar de forma forte e conquistar o oitavo [campeonato] para a equipa", terminou.

