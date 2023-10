Hamilton defende Pérez: «Se ouvisse coisas tão negativas todos os fins de semana...»

Depois de um início que chegou a prometer, Sergio Pérez atravessa neste momento uma sequência de resultados que deixaram em aberto a luta pelo 2.º lugar no Mundial de pilotos. Lewis Hamilton, piloto britânico sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, é o principal candidato a retirar esse posto ao mexicano, que corre este fim de semana em 'casa', no México. Como figura central deste fim de semana, Sergio Pérez acabou por ser tema nas declarações de Hamilton aos microfones da 'Fox Sports', onde o piloto da Mercedes salientou o ambiente pesado que o mexicano vive na Red Bull.





"Creio que a equipa não está a ajudá-lo muito. Eu sei que a Red Bull tem muitos funcionários a trabalhar lá, mas algumas pessoas têm-no afetado psicologicamente e não têm dado o devido apoio. Se eu ouvisse coisas tão negativas sobre mim todos os fins de semana certamente que seria muito difícil. Está num ambiente muito complicado para ele, mas eu penso que ele saberá como lidar com isso da melhor forma possível. Nunca passei por algo como o Sergio está a passar neste momento, mas como piloto consigo perceber as constantes pressões psicológicas. Funciona como algo realmente pesado que cai sobre ti e que é muito difícil de explicar por palavras", começou por dizer Lewis Hamilton, justificando assim a quebra de rendimento de Pérez no campeonato.Apesar dos recentes resultados de Pérez, Lewis Hamilton enalteceu a resposta que o mexicano tem conseguido dar, afirmando que a corrida no México poderá ser mesmo um ponto de viragem para o que ainda falta para o final da temporada. "Penso que ele tem um grande apoio à volta dele, ele está a cuidar-se muito bem. Estava muito entusiasmado por ele no início da temporada porque ele estava a ir muito bem. Creio que num determinado momento ele chegou a liderar o campeonato e até pensei 'vai ser agora que vamos finalmente ver o melhor do Checo', mas o ano é muito longo, assim como a temporada. Este é um desporto que exige muito de nós, mas o que eu posso dizer sobre tudo isto é que o Pérez recupera sempre, levanta-se e continua a tentar. Posso assegurar que o México fará sentir-se este fim de semana. Quando estive em Silverstone também estava muito motivado e sei que será algo que lhe irá acontecer também este fim de semana", disse.