Hamilton deixa Fórmula 1 em polvorosa: «Não sei se continuarei no próximo ano»

Lewis Hamilton somou, este domingo, a 93.ª vitória em Grandes Prémios de Fórmula 1 ao conquistar o circuito italiano de Ímola, triunfo que valeu à Mercedes o seu 7.º título consecutivo. À margem dos motivos para celebração, o piloto britânico foi questionado sobre o facto de ainda não ter renovado com a marca alemã, dando uma resposta que acabou por surpreender os fãs da modalidade.





"Eu nem sei se estarei aqui no próximo ano, não é propriamente uma preocupação que eu tenha. Eu e o Toto [Wolff, chefe executivo da Mercedes] já tivemos várias conversas profundas, estou muito ciente de como ele é psicologicamente e acho que partilhamos muito e carregamos muitas coisas juntos. Estou cá há muitos, muitos anos. Posso muito bem tomar a decisão de parar um pouco e ter mais tempo com a minha família e outro tipo de coisas", começou por dizer o piloto britânico, afirmando que o seu futuro na Fórmula 1 não está propriamente garantido.

"Bem, estamos em novembro e o Natal não está propriamente longe. Sinto-me bem, sinto-me muito forte, sinto que ainda consigo continuar por muitos meses. Existem uma série de coisas que me passam pela cabeça neste momento. Eu gostava de continuar aqui no próximo ano, mas não existe essa garantia. Existem várias coisas que me entusiasmam para lá da Fórmula 1, só o tempo o dirá", concluiu.