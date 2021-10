Hamilton diz que ainda “não acabou”

No ‘day after’ ao GP dos Estados Unidos, onde foi 2º, atrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton deixou ontem nas redes sociais uma curta mas esclarecedora mensagem. "Ainda não acabou", numa clara alusão à luta que pretende manter pelo título mundial de F1. O holandês tem 12 pontos de avanço a cinco provas do final do Mundial.





View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)