Arrogantes, implacáveis ou grosseiros: biografia de Hamilton dispara contra os rivais

Chegou recentemente à Península Ibérica e já criou polémica no país vizinho. 'Lewis Hamilton: A biografia definitiva do piloto de Fórmula 1 mais premiado de todos os tempos', da autoria do jornalista Frank Worrall, da Sunday Times e do The Sun, está há alguns dias à venda em Espanha e tem como grande destaque o ano de estreia do britânico na categoria, época que travou com o companheiro Fernando Alonso (McLaren Mercedes) uma dura batalha pelo título - que cairia para o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari).

A batalha com o espanhol, bicampeão mundial de Fórmula 1, é o motivo pelo qual a obra sobre a carreira de Lewis Hamilton tem estado sob os holofotes da imprensa espanhola, onde o britânico surge, naturalmente, muito elogiado pelo seu autor... com José Mourinho, treinador português da AS Roma, a ter igualmente destaque. "Hamilton é o verdadeiro 'Special One', alcunha que deu a si mesmo o fanfarrão José Mourinho", lê-se no primeiro capítulo do livro.

No que toca ao ano de estreia de Hamilton na Fórmula 1 e na McLaren, uma fonte anónima da escuderia britânica, revelou alguns detalhes de bastidores sobre a relação entre Lewis e Fernando Alonso, assumindo que o espanhol estava "quase sempre chateado".

"Causou grande revolta na imprensa quando Fernando Alonso disse que nós favorecíamos Lewis só porque ele era britânico. Mas isso é uma verdadeira farsa. Somos uma equipa, devemos todos à McLaren. Ron [Dennis] não permitiria que tal se sucedesse. Em todo o caso, é Lewis quem corre com o carro mais lento por ser o 'rookie'", disse, explicando o porquê de considerar Hamilton "único": "Lewis é único, aplica-se mais do que a maioria dos pilotos mais experientes e, ao contrário dos demais, foi tocado por uma varinha mágica. O Alonso está quase sempre chateado, faz mil revoluções para se agarrar ao título. E, mesmo assim, Lewis continua sem sair do caminho, mantendo sempre a elegância e apoio do público. O Alonso é um piloto magnífico, um grande campeão e, apesar de tudo, um bom tipo. Não obstante, Lewis tem algo de especial. É, possivelmente, o melhor piloto da sua geração."



Já Rory Ross, jornalista do 'The Telegraph', diz que Lewis Hamilton é "mais popular em Espanha que o próprio Alonso". "Hamilton é mais popular em Espanha que o próprio Alonso, por mais que possa chatear ao asturiano. O espanhol estava a vitimizar-se. Tentou desestabilizar o Lewis e acabar com a sua confiança. O Lewis era tratado de pior forma. Em alguns momentos, o Alonso mostrava-se incrivelmente insensível, duro e desencorajador. O público teve dificuldade em admirá-lo e ele parecia permitir que o 'pirralho' o irritasse. Ele perdeu a batalha psicológica. Foi, no mínimo, imaturo, para não dizer rude, impróprio para um bicampeão. Lewis sempre foi amigável e acessível", atirou.



Contudo, não foi só Fernando Alonso quem recebeu críticas por parte do autor da biografia. Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1 (2010, 2011, 2012 e 2013), foi outro dos 'alvos' de Frank Worrall, que conta que o alemão "era visto como um tipo arrogante e impiedoso". "Vettel era um piloto visto no 'pit lane' como um tipo arrogante e impiedoso, que durante anos havia protagonizado manobras imprudentes. Para dizer a verdade, eram poucos os que lamentavam a sua caída", pode ler-se.



Max Verstappen, que destronou Lewis Hamilton na mais recente temporada de Fórmula 1 e coroou-se campeão mundial, surge na obra pelos níveis de agressividade que incute na sua condução. "Por mais que Lewis reconhecesse que gostava de ser agressivo ao volante, raramente chegou perto dos níveis de Max. O Max mostrou sempre um nível incomum de belicosidade e agressividade. Era como se estivesse prestes a ler um manifesto denegrindo a maior estrela do desporto."



Recorde-se que na temporada de 2007, Lewis Hamilton terminou em segundo lugar no Campeonato Mundial de pilotos, com 109 pontos, os mesmos que Fernando Alonso, com Kimi Räikkönen a sagrar-se campeão mundial com 110.