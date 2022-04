Hamilton e o desempenho "desapontante" da Mercedes: «São assuntos internos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton não conseguiu melhor do que um 13.º lugar na qualificação para a corrida de sprint de amanhã [sábado] em Ímola, cuja classificação final da prova definirá a grelha de partida para o Grande Prémio da Emilia-Romagna, no domingo.

Em declarações citadas pelo sítio oficial da Fórmula 1 na Internet, o heptacampeão mundial, atual quinto classificado no campeonato de pilotos, assumiu que a equipa esteve "muito abaixo" do que já habituou, desejando que a corrida de sprint traga boas esperanças para a prova final deste fim de semana.

"Não foi uma grande sessão para nós. Claro que é desapontante. Viemos aqui com otimismo, mas apesar de todos estarem a trabalhar no máximo na fábrica as coisas não estão a melhorar. É desapontante. Penso que hoje tivemos, como equipa, uma performance muito abaixo", começou por dizer o piloto britânico da Mercedes.

E prosseguiu: "Houve coisas que podíamos ter feito e não fizemos, mas pronto, vamos trabalhar o máximo que conseguirmos para tentarmos subir [posições] durante a corrida de spint. Vai ser uma corrida difícil para nós, mas esperemos que o tempo esteja melhor, mas quem sabe? Talvez consigamos algo positivo. Vamos continuar a trabalhar. Cada fim de semana é mais uma tentativa [para fazermos melhor]. Problemas com o desempenho do carro? São assuntos internos. Não quero estar aqui a partilhar esse tipo de coisas, mas vamos continuar a trabalhar. E é isso."



George Russell, piloto que cumpre a primeira temporada ao volante da Mercedes, partirá amanhã da 11.ª posição.