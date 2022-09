Hamilton e o possível título antecipado de Verstappen: «Tenho pena pelos adeptos»

Depois de sete épocas consecutivas a ser campeão de forma praticamente incontestável - várias vezes com muitas provas por disputar -, Lewis Hamilton vai para a segunda temporada a ver Max Verstappen celebrar no final, algo que, analisando o que se está a passar em 2022, na ótica do britânico é algo negativo para a modalidade."Do meu ponto de vista, não estou a pensar muito nisso. Mas lamento pelos adeptos. Para todos, mas também para nós depois do ano passado, com o título a ir até à última. Nunca é bom quando uma temporada acaba tão cedo. Mesmo quando eu o consegui, como no México. Para ti, individualmente, é fantástico. Mas para o desporto não é espectacular. Sinto-me grato por ter tido um ano como 2008, com luta até aos últimos segundos ou, claro, no ano passado, que foi praticamente o mesmo. Vamos esperar que no futuro seja um pouco melhor", comentou o britânico, que poderá ver o holandês ser campeão caso este vença em Singapura e marque o ponto de volta mais rápido, com Charles Leclerc a ser nono ou pior e Sergio Pérez quinto ou pior.Do ponto de vista individual, o piloto da Mercedes destaca essencialmente o agrado por ver a evolução da equipa. "Ainda estou a desfrutar do desafio e estou orgulhoso pela força e crescimento dentro da equipa em termos de relacionamento e de foco. Ver como todos trabalham é para mim algo inspirador. Vão de pista para pista, voam na noite de domingo, estão no escritório na segunda-feira, procuram soluções, tentam descobrir a fórmula mágica. É realmente impressionante, porque esta época tem sido implacável. Sei que todos estão a desejar por uma paragem".