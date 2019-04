Hamilton envia 'farpa' a Vettel

Lewis Hamilton não teve papas na língua para responder a Sebastian Vettel, após o piloto da Ferrari ter dito que "o domínio da Mercedes é aborrecido", na sequência de mais uma dobradinha no GP do Azerbaijão . "A Ferrari dominou os ritmos nas qualificações. Se ambos os pilotos tivessem cumprido como nós fizemos, a nossa tarefa teria sido muito mais apertada", reagiu o britânico, piloto da escuderia alemã, estendendo assim a ‘farpa’ ao monegasco Charles LeClerc, que acabou em 5º, com Vettel em 3º.

Recorde-se que foi o também homem da Mercedes e atual líder do campeonato, Valtteri Bottas, a vencer no Azerbaijão, tal como já tinha feito na Austrália. Já Hamilton dominou no Bahrain e na China. Ora, Vettel não só lembrou esse fator como também as últimas épocas (a Mercedes tem dominado desde 2014) e, por isso, pensa que a Ferrari "não é favorita em Barcelona", cidade que recebe o próximo GP... mas nem Hamilton pensa dessa forma. "Vamos a Espanha, onde a Ferrari se mostrou rápida nas provas de inverno. Estou certo que vão apresentar melhorias", aludiu.

O campeão das duas últimas temporadas deixou ainda um alerta. "Nunca se sabe quando outra equipa vai dar um passo em frente. Temos de continuar assim. Não podemos vacilar", frisou.