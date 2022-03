Hamilton estuda possibilidade de partir das boxes no GP da Arábia Saudita: «Saindo de onde estou...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton revelou, em declarações à Sport TV, que estuda a possibilidade de começar o Grande Prémio da Arábia Saudita a partir das boxes, uma vez que este sábado não foi além do 16.º melhor tempo na fase de qualificação para a corrida de domingo.





"Eu não sei agora. Só sei que estou fora desde a Q1. Só sei que lutei muito com o carro, que estava muito instável e sempre a perder a traseira. Então, não sei. Partir das boxes? Honestamente, ainda não sei. Talvez parta desde as boxes amanhã. O carro está 'inguiável' nesta sessão e saindo de onde estou não sei se vai valer a pena", assumiu o heptacampeão, que viu o seu companheiro de equipa chegar à Q3 e assegurar a terceira linha de partida para amanhã, com o sexto melhor tempo.